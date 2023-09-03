مدير أعمال تامر حسني يتعرض لحادث سير مروع - صور

الوكيل الإخباري- تعرض تامر يحيى، مدير أعمال الفنان تامر حسني، لحادث سير أدى إلى تحطم سيارته وشارك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا للحادث.

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وأضاف تامر يحيي: "مافيش كلام ينفع يتقال غير الحمد لله وبشكرك يا رب على كل حال وفي كل حال ومن أجل كل حال وعلى كل تجربة صعبة تضعني فيها علشان تذكِّرني دائمًا بوجودك في حياتي وتكون رسالة سواء أنت تحبني وتفديني من حاجة أكبر كانت ممكن تحدث لي أو لشخص غالي عندي، أو تكون عايز تذكِّرني أنا بخطأ في حياتي يحتاج انتباهًا وتصحيحًا، والحمد لله أنا عندي إيمان شديد بتجارب ربنا ونعمته الكبيرة في حياتي".













اليوم السابع

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