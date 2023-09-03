الأحد 03-09-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع صادرات النفط العراقية إلى الأردن إلى 464 ألف برميل في آب

لأول مرة في الأردن .. مستشفى الأمير حمزة يجري عملية نوعية لشاب 23 عاما

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الأمن يصدر تعليمات مع انطلاق العام الدراسي بالمدارس الخاصة

فيديو - الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مقطع متداول

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن

إصابة شاب واعتقال آخر في رام الله

فرض حظر تجوال في مدينة شمال العراق

الصحة تطرح عطاءات لصيانة مستشفى ومراكز صحية

وفاة أكثر من 400 طفل بمرض الحصبة في اليمن

الأحد، 03-09-2023 09:02 ص

مدير أعمال تامر حسني يتعرض لحادث سير مروع - صور

4D3DFABE-D01C-4224-9878-934CE3FB4726


الوكيل الإخباري- تعرض تامر يحيى، مدير أعمال الفنان تامر حسني، لحادث سير أدى إلى تحطم سيارته وشارك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا للحادث.

اضافة اعلان


وأضاف تامر يحيي: "مافيش كلام ينفع يتقال غير الحمد لله وبشكرك يا رب على كل حال وفي كل حال ومن أجل كل حال وعلى كل تجربة صعبة تضعني فيها علشان تذكِّرني دائمًا بوجودك في حياتي وتكون رسالة سواء أنت تحبني وتفديني من حاجة أكبر كانت ممكن تحدث لي أو لشخص غالي عندي، أو تكون عايز تذكِّرني أنا بخطأ في حياتي يحتاج انتباهًا وتصحيحًا، والحمد لله أنا عندي إيمان شديد بتجارب ربنا ونعمته الكبيرة في حياتي".



اليوم السابع

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

الحالة الصحية لطفلة أحمد سعد بعد تعرضها لحادث مؤسف

2019_3_24_11_34_17_943

وفاة ممثلة شهيرة بسبب عملية تجميل فاشلة

173-001427-haitham-shaker-song_700x400

أغنية هيثم شاكر الجديدة "بشوف عيونك"

179221Image1-1180x677_d

فيديو - ام كلثوم تغني "بحبك" لعمرو دياب

196-172206-amal-maher-voice-of-egypt-conflict-2

آمال ماهر تعود لمواقع التواصل -صور

173-220955-karim-abdulaziz-ahmed-helmy_700x400

كريم عبدالعزيز يكسر قدم أحمد حلمي

أخبار متعلقة
000_tamer hosny

تامر حسني يحيي حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الليلة

imgid516034

رامي عياش ينعى ظباط الطائرة المروحية في الجيش اللبناني

202381612404997V0

تامر حسني يكشف عن عمل جديد مع أسيل عمران

تامر-حسني

في يوم ميلاده .. ماذا تعرف عن الفنان تامر حسني ؟

426751-16896851271249204

مخرج يكشف مفاجأة عن فيلم البدلة.. ما علاقته بمحمد هنيدي ؟

201143_0

متابع يهاجم بسمة بوسيل بسبب فيلا تامر حسني وهي تردّ