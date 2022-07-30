مصر .. رامي جمال يعتذر عن تقديم حفل ويكشف السبب !

الوكيل الإخباري-اعتذر الفنان المصري رامي جمال من الجمهور بسبب إلغاء حفله في بورتو في الساحل الشمالي، وذلك من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وأكد رامي جمال أن الشركة المنظمة للحفل هي التي دفعته للإعتذار عن الحفل بسبب عدم الالتزام، وكشف أنه كان ينتظر منذ الساعة التاسعة، لكن الشركة المنظمة لم تلتزم بالتكاليف المالية التي تتضمن التزامات للفرقة والانتقالات والإقامة التي دفعها نظراً لعدم اكتراث الشركة، لذلك أكد رامي أن هذا سيكون آخر تعامل معهم.



واعتذر رامي جمال بشدة من الجمهور، وقال: "أعتذر من الجمهور المحترم الكبير اللي كان متواجد اليوم في الحفل، وسأنسق موعد قريب لإقامة حفل مع إدارة بورتو لتعويضعهم وتعويضكم عن اللي حصل".











