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الأربعاء، 19-07-2023 04:31 م

مصطفى قمر يشوّق جمهوره لفيلمه "أولاد حريم كريم"

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الوكيل الإخباري- ينتظر الفنان المصري مصطفى قمر عرض فيلمه السينمائي الجديد "أولاد حريم كريم"، في أغسطس (آب) المقبل، وذلك بعد 18 عاماً من عرض الجزء الأول منه في عام 2005.

وشوّق قمر جمهوره لعدة أغان يؤديها خلال الفيلم، برفقة بطلاته الأربعة علا غانم، وبشرى، وبسمة، وداليا البحيري، وذلك بعد احتفال فريق العمل بانتهاء تصويره في أجواء خيمت عليها الفرحة والبهجة، على أنغام "لسه حبايب" لمصطفى قمر.

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ونشر قمر فيديو من كواليس تسجيل إحدى أغنيات الفيلم بعنوان "بنتي"، معلقاً: "بنسجل أغاني فيلم "أولاد حريم كريم" غنوة "بنتي" كلمات الشاعر الأستاذ رضا زايد وتوزيع موسيقى الأستاذ أسامة كمال ومن الحاني والاوركسترا فرقة الأستاذ أحمد شرارة.. دعواتكم".

 

ويشارك قمر في البطولة، كل من بسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وبشرى، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داوود، وعدد من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

 


 

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