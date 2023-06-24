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السبت، 24-06-2023 12:04 م

شاهد : مصطفى قمر يشارك صورة جديدة بعد تعرضه للاصابة

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الوكيل الإخباري- نشر الفنان مصطفى قمر، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة طريفة له داعب من خلاله جمهوره ووجه من خلالها رسالة جديدة للفنان خالد سرحان بعد أن تسبب في إصابته في عينه من دون قصد، خلال تصوير فيلم "أولاد حريم كريم".

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وعلق قمر على الصورة قائلًا: "أنا خفيت يا جماعة الحمد لله بس مش عارف ليه لسة حاسس بزغللة خفيفة".


وأضاف: "منك لله يا خالد يا سرحان".

وكان قمر قد تعرض لإصابة بالخطأ أثناء تصوير فيلم "أولاد حريم كريم"، بسبب "بوكس" تلقاه من الفنان خالد سرحان، وعلق الفنان خالد سرحان على تسببه في إصابه قمر بالخطأ على حسابه بـ"فيسبوك"، قائلاً: "قالوا لي إنه مجرد بوكس في مشهد تمثيلي وليس علي أن أتقنه لهذه الدرجة".


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