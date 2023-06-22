اصابة فنان مصري شهير أثناء التصوير - صورة

الوكيل الإخباري- قرر صناع فيلم "أولاد حريم كريم" توقف التصوير بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة أيام، بعد إصابة بطل الفيلم الفنان مصطفى قمر في عينه اليمنى خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم بسبب تلقيه ضربة "من الفنان خالد سرحان بالخطأ.

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ونشر قمر على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة له ظهر فيها وقد غطى عينه بضمادة وعلق على الصورة قائلاً: "أنا كويس يا جماعة دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله بس إحنا حنتوقف ٣ أيام عن تصوير أولاد حريم كريم لغاية ما عيني تخف دعواتكم".



وفي تعليقه الأول على تسببه في إصابة مصطفى قمر بالخطأ أثناء تصوير فيلم "أولاد حريم كريم"، كتب الفنان خالد سرحان على حسابه الخاص بـ"فيس بوك": "يا جماعة دا بوكس بجد في تصوير مشهد من حريم كريم 2، بس خرج عن السيطرة للأسف متقلقوش مصطفى بخير".







لها

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