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الأحد، 14-03-2021 11:02 ص

ممثل شاب يكشف تفاصيل إصابته في إعلان محمد رمضان وانفجار القنبلة!

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الوكيل الاخباري - كشف الممثل الشاب يوسف عمر، خلال تسجيل صوتي لموقع ET بالعربي، تفاصيل إصابته خلال تصوير إعلان إحدى اللعبات والتي يمثل الفنان المصري محمد رمضان الوجه الإعلاني لها.

وكان يوسف عمر قد تعرض لإصابات خطيرة في ساقيه بعد استخدام قنبلة بها بارود وضعت أسفل قدميه وكان مصمم المعارك قد أكد له أنها قنبلة صوت.

قال يوسف إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص يدعوه لتصوير إعلان مع محمد رمضان للعبة تدعى Free Fire وهي تشبه إلى حد كبير لعبة Pubgi، ومن المفترض أن يتضمن التصوير أكشن ومفرقعات ومتفجرات، ولكنه لم يكن يتخيل أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة من الخطورة.

وأضاف: "المسؤول عن هذا الأمر هو الأستاذ عصام الوريث حيث وضع القنبلة أسفل مني ولم يخبرني أن هذا من الممكن يعرضني للخطر أو أي أمر، ولم يجعلني أرتدي ملابس واقية تحميني، وأنا لم أكن خائفاً لأنني أعلم أننا نصور، فأكيد عارف إنه من المستحيل أن يحدث لي شيء مثل هذا".

وتابع "أول ما قلي أكشن قلي أنت المفروض تنط إلى الخلف مع أكشن، هو قال أكشن وأنا يادوب اتأخرت ثانية وتقريباً تأخير الثانية هذه هو الذي أنقذ حياتي وما متش، ولو كنت نطيت في نفس الوقت لكانت القنبلة انفجرت وكنت هموت، أنا ستر ربنا أنني تأخرت فقوة رفع القنبلة جات في رجلي من ورا، فالحمد لله ربنا سترها وكان بيني وبين الموت ثانية بالضبط".

ولفت يوسف إلى أنه وبعد انفجار القنبلة لم يكن قادرا على سماع أو رؤية أي شيء لمدة ربع ساعة، وحتى هذه اللحظة لديه مشكلة في السمع ويعاني من صداع نصفي، مشيراً إلى أن الإنتاج وقف إلى جانبه لحظة بلحظة ونقله إلى المستشفى، وشخّص الطبيب حالته بأنها حروق من الدرجة الأولى، لأنها كانت قريبة للغاية، وأنه يحتاج للراحة لمدة تصل إلى عشرة أيام.

وتابع عمر: "ردّ فعل عصام ماكنش زي رد فعل واحد مش عارف عمل إيه، وهو أول شخص جالي بعد الانفجار، وردة فعله مش زي واحد متفاجئ باللي حصل، وهو عارف تقريبًا عمل ايه، وقلي اسمي كذا وكذا وانا شغال في المجال ده من زمان وكان كلامه فيه تهديد بشكل غير مباشر، ومعتذرش حتى وقلي أنت الغلطان ومنتطتش في الوقت الصح وحملني المسؤولية كلها".

واختتم "الحمد لله الدكتور قال لي إنني أحتاج إلى راحة والحمد لله عدت على خير وماشي على العلاج ده لغاية ما الأوضاع تتحسن بإذن الله"، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين منذ لحظة وقوع الحادثة كان يرافقه لحظة بلحظة وهو من نقله الى المستشفى.

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