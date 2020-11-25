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الأربعاء، 25-11-2020 11:44 ص

منة شلبي: فخورة بدعم المواهب النسائية العربية في السينما

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الوكيل الاخباري- عبرت الفنانة منة شلبي عن فخرها بعد تلقيها عدة مشروعات متميزة لصناعة أفلام نسائية، تلبية لمبادرة أطلقتها على هامش الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، مؤكدة أن المشروعات التي وصلتها كشفت عن عدد كبير من المواهب النسائية في مصر والعالم العربي.

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كتبت الفنانة منة شلبي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك":
"معجبة جدا بالمشاريع اللي اتبعتلي من ساعة ما أعلنت عن مبادرة دعم المواهب النسائية في الكتابة، مصر والعالم العربي فيهم مواهب بجد مش معقولة".



وتابعت قائلة: "أنا حقيقي متشرفة إني أبقى جزء من الموضوع ده وأدعم المواهب دي بأي طريقة أقدر عليها، قلت أقولكم بس إني متابعة وبقرا سيناريوهاتكم وأنشر شوية طاقة إيجابية".


ويذكر أن النجمة المصرية أطلقت مبادرة جديدة لدعم المواهب النسائية في السينما، في ندوة عقدت بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وتضمنت تكاتف نجمات صناعة السينما في العالم العربي، من أجل "صناعة القرار" وعدم ترك الهيمنة للرجال.


ويذكر أن منة شلبي وجهت الدعوة لكافة المؤلفات الموهوبات في مصر والعالم العربي لإرسال سيناريوهات من تأليفهن سواء كانت لأفلام قصيرة أو طويلة أو مسلسلات، وذلك ضمن مبادرة جديدة لدعم المواهب النسائية في الكتابة خلال ندوة تمكين المرأة في صناعة السينما التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.


وسبق أن أكدت منة شلبي إنها تستمتع بالعمل مع صانعات السينما سواء المخرجات أو الكاتبات، وأضافت في ندوة خاصة بعنوان تمكين المرأة عقدت على هامش مهرجان الجونة: استمتع بالعمل مع النساء وسبق وعملت مع المخرجة هالة خليل والمخرجة كاملة ابو ذكري وسام سليمان ولكن لدينا مشكلة أن النساء لا يمنحن سلطات اتخاذ القرار في صناعة السينما.


وتابعت منة قائلة: كنت محظوظة بتقديم أدوار قوية في أفلام مثل أحلى الأوقات مع حنان ترك وهند صبري وفيلم نوارة ولكن المجتمع لا يقبل تمثيل امرأة قوية.

 

المصدر: سبوتنيك 



 




 

 


 

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