منة عرفة تعلن عن مسابقة لحضور زفافها - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة المصرية منة عرفة، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي عن مسابقة لمتابعيها، لإنتقاء 10 أشخاص لحضور حفل زفافها.

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وصرحت منة عرفة إن الفائزين سيتواجدون حفل زفافها، من بداية اليوم إلى آخره، موضحة أن حفل الزفاف سيقتصر على عدد قليل من الحضور، لذا ستكون المسابقة فقط لـ10 أشخاص.



وعرضت منى الشروط التي يجب أن يلتزم بها المتابعين من أجل الدخول في السحب.



الجدير بالذكر، أن منة كانت قد كشفت سابقاً أنها خططت مع زوجها أن تقضي شهر العسل في المالديف، موضحة أن هذا كان حلمها من البداية، في حين لم تكشف عن موعد حفل زفافها واكتفت بالقول إنها الآن تجري استعدادتها للحفل وتقوم بتحضير فستان الزفاف.

المصدر - الفن