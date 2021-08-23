سلاف فواخرجي تعلن انتهاء تصوير الكندوش

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، عن انتهاء تصوير مسلسلها الكندوش الجزء الثاني، المقرر عرضه في رمضان 2022.



وقالت سلاف، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": انتهى بعون الله وبجهود أفراده، تصوير الجزء الثاني من مسلسل الكندوش، لا أستطيع أن أعد بالكثير، ولكن أتمنى كل التمني أن نقدم لكم الجزء الثاني أفضل وأجمل وأكثر متعة.

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وأضافت الفنانة السورية: وأن يتحول جهدنا إلى نجاح ومحبة تنسينا كل التعب والشقاء، وبما يليق بكم أولاً وآخراً، والتوفيق من عند الله.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها، فقالت متابعة: مسلسل رائع وكنت متابعة له امتعنا اداءكم كما الآخرين نحن بالانتظار، وأضاف آخر: "تميزتى بجمالك فاحببناك وبعد حين من الوقت ظهرت لنا سلاف المثقفة الراقية الطيبة فزدنا فيك حبا حفظك الله ورعاك يا جميلتنا، وتابع ثالث: بالتوفيق مدام أم حمزة وتحية للأستاذ أيمن زيدان، ولكامل فريق المسلسل.

ومسلسل الكندوش تأليف الممثل حسام تحسين بك، وإخراج سمير حسين، وقدمت خلاله النجمة سلاف فواخرجي شخصية أرملة كنموذج للمرأة السورية في مرحلة تاريخية معينة بمنطقة الشام القديمة.

