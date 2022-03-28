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الإثنين، 28-03-2022 02:43 م

منى زكي تحيي ذكرى أحمد زكي بكلمات مؤثرة - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت النجمة منى زكي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة للفنان الراحل أحمد زكي، أحيت بها ذكراه والتي حلّت أمس (الأحد) الموافق فيه 27 آذار (مارس)، وعلّقت على الصورة بكلمات مؤثرة، قائلةً: "ألف رحمة ونور، وحشتنا موهبتك وتفانيك وصدقك".

يُذكر أن الفنان أحمد زكي ولد في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1949، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية- قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، ليبدأ بعدها مشواراً فنياً حافلاً بالنجاح على مدار 32 عاماً حتى وفاته عام 2005 متأثراً بإصابته بمرض السرطان.

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