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الإثنين، 13-02-2023 11:43 ص

منى زكي تكشف عن "أغلى هدية" يمكن أن تقدمها

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة منى زكي عن رأيها في أغلى وأثمن هدية من الممكن أن تقدمها لشخص، مؤكدة أن تذكره في الدعاء، وأن تتمنى له الخير من الله عز وجل، هو أفضل ما يمكن تقديمه للآخرين.

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منى زكي عادت للتواصل مع متابعيها على موقع إنستغرام، مستخدمة خاصية الستوري ، ونشرت مقولة تقول: "أغلى هدية يمكن أن تقدمها لشخص ما، هي ذكر أسمائهم في دعائك". وعادت منى زكي مؤخراً لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "تحت الوصاية" المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023، ويُعد التجربة الأولى لمنى في عالم مسلسلات الـ15 حلقة.

 

سيدتي

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