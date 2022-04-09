من أكثر الفنانين شهرة وشعبية.. إليكم حجم ثروة عمرو دياب

الوكيل الإخباري - يعدّ الفنان المصري عمرو دياب من أكثر الفنانين شهرة وشعبية، في مصر والعالم بشكل عام.



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بأكثر من 30 عاما في العمل الفني، إستطاع عمرو دياب أن يحتل قائمة الفنانين العشرة الأغنى عربياً، وذلك برصيد فني عبارة عن أكثر من 50 البوم غنائي وحققت ألبوماته مبيعات هائلة كما ترجمت كثيرا من أغانيه إلى عدد من اللغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية، ومشاركة بعدد كبير من الإعلانات الدعائية.



وتكمن عمرو دياب أن يجمع ثروة يقدّر ثمنها بالـ 25 مليون دولار أميركي، وهي ثروة قابلة للإزدياد.

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