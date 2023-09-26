من اشهر مطربي التسعينات .. خمنوا من هذا الفنان المصري !

الوكيل الإخباري- خلال الأيام الأخيرة، قام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بإعادة نشر صورة لأحد أشهر الفنانين المصريين على صفحاتهم، وتعود هذه الصورة إلى فترة طفولة للفنان. لاحظ العديد من المعجبين أن ملامحه لم تتغير كثيرًا على مر السنين.

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وعلى الرغم من أن الكثيرون لم يتعرفوا على الفنان على الفور عند رؤية الصورة، إلا أن البعض الآخر استطاع التعرف عليه بعد تركيز وتفكير مكثفين. والفنان الذي يظهر في الصورة هو إيهاب توفيق، وهو واحد من أشهر المطربين في مصر ولد في عام 1966. والده هو المخرج أحمد توفيق، ووالدته هي السيدة سوزان، وهو الابن الوحيد بعد وفاة شقيقه محمد الأصغر منه.



إيهاب توفيق يُعتبر شخصية فنية بارزة ومعروفة في مصر ويتميز بالعديد من الأعمال الفنية الغنائية التي ساهمت في زيادة شهرته في جميع أنحاء الوطن العربي.



