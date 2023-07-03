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الإثنين، 03-07-2023 01:10 م

من هنا كانت البداية.. كيف احتفل محمد حماقي بمرور 20 عامًا على صدور أول ألبوماته؟

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الوكيل الإخباري- احتفل الفنان محمد حماقي، على مرور 20 عاما على صدور أول ألبومات مشواره الفني، الذي يحمل عنوان خلينا نعيش، والذي يعتبره الانطلاقة الحقيقية في مسيرته الفنية.

شارك حماقي، متابعيه مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وعلق قائلا: زي النهاردة من 20 سنة كان معاد نزول أول ألبوم ليا خلينا نعيش.

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وتابع حماقي: ومن هنا كانت البداية والانطلاقة الحقيقية في مشواري الفني، إيه أكتر أغنية حبيتوها؟

يشار إلى أن محمد حماقي، أصدر ألبوم خلينا نعيش عام 2003، وتضمن مجموعة من الأغاني التي حملت العديد من رسائل الحب والتفاؤل، وهو من إنتاج شركة صوت الدلتا للإنتاج الفني، إلى جانب تعاونه مع العديد من  الشعراء والملحنين، منهم: طارق مدكور، عمرو مصطفى، مصطفى قمر، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة.

 


 

القاهرة24

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