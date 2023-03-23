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موعد عرض مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له

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الخميس، 23-03-2023 06:21 م

موعد عرض مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له

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الوكيل الإخباري- يترقب الملايين من عشاق الدراما السورية موعد عرض مسلسل باب الحارة الجزء 13 والذي من المنتظر عرضه خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد أن أعلنت الشركة المنتجة عن مشاركة المسلسل في السباق الرمضاني 2023، حيث من المنتظر أن يشهد هذا الجزء من باب الحارة العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة والتي تجعل المشاهد في ترقب لمتابعة المزيد من الأحداث.

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من المنتظر أن يتم عرض مسلسل باب الحارة 13 في شهر رمضان المبارك 2023 من خلال القنوات التالية أسمائها كذلك أيضا سوف نقدم توقيت العرض، ليمكن لجميع مُحبي العمل الإستمتاع بمتابعة أحداث الحلقات.

قناة سوريا دراما : سوف يُذاع في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت دمشق ومكة المكرمة، والرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.


قناة الفضائية السورية : سوف يُذاع في تمام الساعة 12:15 صباحاً بتوقيت دمشق ومكة المكرمة، والواحدة والربع صباحاً بتوقيت القاهرة.


كذلك أيضا سوف يُعرض من خلال قناة الجديد اللبنانية وقناة nbn اللبنانية.

 




 

 


 

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