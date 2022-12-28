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الأربعاء، 28-12-2022 03:25 م

مي سليم تتحدث عن أصعب موقف واجهها في 2022

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الوكيل الإخباري-حلّت الفنانة مي سليم مع شقيقتيها ميس ودانا حمدان ضيفات على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، حيث تحدثت عن أصعب المواقف والأزمات التي واجهاتها في عام 2022.

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وأشارت مي إلى مرورها بأزمة صحية شديدة في عام 2022 قائلةً: "بسبب تشخيص غلط، وشي ورم جامد، واضطريت آخد حقن الكورتيزون، وقعدت في البيت لمدة شهرين، بس الحمدلله كل شيء بدأ يتعافى".

 

 

يُذكر أن مي سليم عادت من جديد الى الغناء بعد فترة غياب طويلة عنه وانشغالها بالتمثيل، حيث طرحت أخيراً أغنية "إحنا كبنات"، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وحصدت ثلاثة ملايين مشاهدة على "يوتيوب".

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