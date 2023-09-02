السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

ضبط 5500 طن ارز غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء

تعميم من وزارة التربية والتعليم للمديريات في المحافظات

إطلاق الفعاليات الختامية لمسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين

الأميرة دينا من ضمن 100 امرأة مؤثرة في علم الأورام

الزراعة تكشف عن السعر المتوقع لتنكة زيت الزيتون

منظمة دولية تُقدم منح مالية وتدريب للأردنيين بشروط - رابط التقديم

الأمن للمواطنين: ما هو السلوك المخالف الذي أدى إلى وقوع هذا الحادث ؟ - فيديو

بلدية إربد توضح حول تركيب كاميرا لرصد المخالفات

كيلو الرمان بـ 3 دنانير في الأردن

السبت، 02-09-2023 02:30 م

مي كساب تستذكر والدها بكلمات مؤثرة بعد مرور 40 يوما على وفاته

2222222222222222222222


الوكيل الإخباري- استذكرت الفنانة المصرية مي كساب والدها الراحل بكلمات مؤثرة، وذلك بمناسبة مرور 40 يوما على وفاته.

اضافة اعلان


وشاركت كساب عبر "إنستغرام" صورة جمعتها بوالدها، ظهرت فيها وهي تحتضنه، أرفقتها بتعليق قالت فيه: "40 يوما عدّو على فراقك يا حبيبي".


وأكدت كساب أنها راضية بقضاء الله وما اختاره لوالدها، مشيرة إلى أن وفاته كانت راحة له من أوجاعه وآلامه، معلقة: "راضية بقضاء ربنا لأنه ده الخير ليك".


وأعربت عن اشتياقها الكبير له: "لكن وحشني حضنك.. وحشني كلامنا مع بعض".
وتابعت: "الله يرحمك في الجنة ونعيمها.. بإذن الله.. ويا رب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لابويا وأمي الله يرحمهم".





فوشيا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
173-001427-haitham-shaker-song_700x400

أغنية هيثم شاكر الجديدة "بشوف عيونك"

179221Image1-1180x677_d

فيديو - ام كلثوم تغني "بحبك" لعمرو دياب

196-172206-amal-maher-voice-of-egypt-conflict-2

آمال ماهر تعود لمواقع التواصل -صور

173-220955-karim-abdulaziz-ahmed-helmy_700x400

كريم عبدالعزيز يكسر قدم أحمد حلمي

173-203436-frozen-body-series-butcher-giza_700x400

مَن هي صاحبة "جثة الثلاجة" في مسلسل "سفاح الجيزة"؟

173-233456-the-voice-kids-child-surprising-appearance_700x400

بعد غياب 4 أعوام.. طفل ذا فويس كيدز يخطف الأنظار بإطلالة مفاجئة -صورة

أخبار متعلقة
657451_original

عمرو محمد علي يعلق على شائعة وفاته

Ig5iuIx5Vv1szFD5ha17jZDvbjqrMi04XO2DGJ2m

وفاة اصغر فنان في الوسط الفني ووالده بحادث سير مروع في مصر - صورة

f9407a29-e35e-4e3e-a9e0-b5870cfd32bd

هل سيتم انتاج جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة ؟ فنانة مصرية تحسم الجدل

52a043f828d9d42ca0dd830d76a9c680

يسرا تشكر كل مَن واساها بوفاة حماتها

490147Image1

تامر عاشور يطرح "عديت" اليوم

A_6f96eimage_story

وليد توفيق يفجع بوفاة ابن شقيقه