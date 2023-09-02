مي كساب تستذكر والدها بكلمات مؤثرة بعد مرور 40 يوما على وفاته

الوكيل الإخباري- استذكرت الفنانة المصرية مي كساب والدها الراحل بكلمات مؤثرة، وذلك بمناسبة مرور 40 يوما على وفاته.

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وشاركت كساب عبر "إنستغرام" صورة جمعتها بوالدها، ظهرت فيها وهي تحتضنه، أرفقتها بتعليق قالت فيه: "40 يوما عدّو على فراقك يا حبيبي".



وأكدت كساب أنها راضية بقضاء الله وما اختاره لوالدها، مشيرة إلى أن وفاته كانت راحة له من أوجاعه وآلامه، معلقة: "راضية بقضاء ربنا لأنه ده الخير ليك".



وأعربت عن اشتياقها الكبير له: "لكن وحشني حضنك.. وحشني كلامنا مع بعض".

وتابعت: "الله يرحمك في الجنة ونعيمها.. بإذن الله.. ويا رب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لابويا وأمي الله يرحمهم".









