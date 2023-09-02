عمرو محمد علي يعلق على شائعة وفاته

الوكيل الإخباري- أبدى الفنان عمرو محمد علي، استياءه الشديد من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول وفاته، مؤكدًا أن كل الأنباء التي انتشرت حول وفاته ما هي إلا شائعات تتسبب له في أزمات، مطالبًا مروجي تلك الشائعات بالكف عن نشرها. اضافة اعلان





وقال عمرو لموقع "لها" : "الحمد لله أنا بخير ولسة حي ممتش، يمكن أكون تعبان شوية بس عايش، وأنا بجد مستغرب من اللي نشر خبر وفاتي ده، ونفسي أعرف اللي قال كده هيستفيد إيه".



وكان أخبار قد انتشرت خلال الساعات الماضية بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة عمرو محمد علي، مما أثار قلق جمهوره ومحبيه عليه.

