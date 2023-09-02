السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

الصحة تؤكد عدم تسجيل الأردن أي إصابة بمتحور كورونا الجديد BA.2.86"

"هيئة الأسرى": الأسير الجريح العواودة بوضع صحي مستقر

الأرصاد: قرب موعد بدء فصل الخريف

مستشفى معان تعلن نتائج فحوصات عمال من شركة خاصة راجعوها أمس

صدور إرادة ملكية سامية

الجغبير: منح الأولوية للمنتجات الأردنية بالمقاصف المدرسية يدعم الصناعة

توضيح بشأن العقد الجماعي الجديد لحماية حقوق العاملين في المدارس الخاصة

ماذا قالت الصحف العالمية في وفاة الملياردير محمد الفايد؟

السبت، 02-09-2023 01:03 م

عمرو محمد علي يعلق على شائعة وفاته

657451_original


الوكيل الإخباري- أبدى الفنان عمرو محمد علي، استياءه الشديد من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول وفاته، مؤكدًا أن كل الأنباء التي انتشرت حول وفاته ما هي إلا شائعات تتسبب له في أزمات، مطالبًا مروجي تلك الشائعات بالكف عن نشرها.اضافة اعلان


وقال عمرو لموقع "لها" : "الحمد لله أنا بخير ولسة حي ممتش، يمكن أكون تعبان شوية بس عايش، وأنا بجد مستغرب من اللي نشر خبر وفاتي ده، ونفسي أعرف اللي قال كده هيستفيد إيه".

وكان أخبار قد انتشرت خلال الساعات الماضية بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة عمرو محمد علي، مما أثار قلق جمهوره ومحبيه عليه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1_188861_original

محمد الحلو يقدم أغنية خاصة للسعودية

7722421-1501595895

تصرف غريب من أحمد سعد بعد أزمة طلاقه والجمهور يعلق!

licensed-image

صورة نادرة لنجل الفنانة فيروز .. شاهد كيف بدا

Ig5iuIx5Vv1szFD5ha17jZDvbjqrMi04XO2DGJ2m

وفاة اصغر فنان في الوسط الفني ووالده بحادث سير مروع في مصر - صورة

و

يوم حزين للفن العراقي.. وفاة فنان شهير

مصر٢

مصر.. فنانة شهيرة تثير جدلا كبيرا برسالة غامضة

أخبار متعلقة
Ig5iuIx5Vv1szFD5ha17jZDvbjqrMi04XO2DGJ2m

وفاة اصغر فنان في الوسط الفني ووالده بحادث سير مروع في مصر - صورة

52a043f828d9d42ca0dd830d76a9c680

يسرا تشكر كل مَن واساها بوفاة حماتها

23_845611_original

شيرين عبد الوهاب تكشف عن مفاجآت كبيرة لجمهورها

A_6f96eimage_story

وليد توفيق يفجع بوفاة ابن شقيقه

798029_original

وفاة احد اعضاء الفرقة الموسيقية للفنان رابح صقر

تفسير_حلم_سماع_خبر_وفاة_شخص_حي

وفاة فنانة وشقيقها بظروف غامضة -صورة