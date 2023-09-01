هل سيتم انتاج جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة ؟ فنانة مصرية تحسم الجدل

الوكيل الاخباري - حسمت الفنانة مي كساب، وجود جزء ثاني لمسلسل "جعفر العمدة"، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا جماهيريا كبيرا في الشارع المصري بموسم رمضان 2023.



وقالت مي كساب، إنه تم الاستقرار وبشكل نهائي على تقديم الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2025 نظرا لعدم الانتهاء من تجهيز ورق السيناريو حتى الآن لكي يخرج في أفضل صورة تقدم للجمهور بعد النجاح الساحق الذي حققه المسلسل في رمضان 2023.



ومسلسل "جعفر العمدة" دارت أحداثه حول "جعفر" رجل من حي السيدة زينب، متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاما، ورحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، في الوقت الذي يقنع فيه زوجته بوفاة ابنهما، ليكتشف العديد من المفاجآت حول واحدة من زوجاته وعائلتها.



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يذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

