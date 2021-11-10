الأربعاء 10-11-2021
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الأربعاء، 10-11-2021 11:44 ص

نادر الاتات يكشف عن جديده

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الوكيل الإخباري - إنتهى الفنان اللبناني نادر الأتات من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة بمدينة دبي مع المخرج اللبناني عادل سرحان، وعاد بعدها إلى لبنان.

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ونشر نادر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي منشور، شوق فيه المتابعين للأغنية، وكتب: "من دبي وتاني يوم تصوير الكليب الجديد.. الجو ولا أحلى والحماس كبير قريبًا منشوف العمل مع بعض". وعبر نادر عن حماسه تجاه الأغنية الجديدة،

 

وقال: “بلّشنا تحضير للأغنية الجديدة والكليب.. بخبركن تفاصيل أكتر بالإيام الجاي.. بس يلي بقدر قولو إنو هالأغنية من الأغاني القريبة كتير لقلبي”.

 

المصدر - الفن 

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