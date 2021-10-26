حلا الترك تكشف عن مرورها بحالة اكتئاب غير طبيعية

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة البحرينية حلا الترك، عن حالة الاكتئاب التي مرت بها، خلال فترة انتقالها إلى دبي بحالة نفسية صعبة عانت فيها من الاكتئاب بسبب بُعدها عن أهلها.

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وخلال لقاء مع برنامج "ET بالعربي"، تحدثت حلا عن تأثير ابتعادها عن أهلها وانتقالها للإقامة في دبي، حيث بدأت قبل فترة دراستها الجامعية في مجال تصميم الأزياء، كاشفةً أنها دخلت العام الماضي في "حالة اكتئاب غير طبيعية".





وقالت الترك: "تعودت أن أكون مع أهلي، وعندما انتقلت إلى دبي شعرت بأنهم بعيدون عني، ولن أتمكن من رؤيتهم كل يوم، لكن بدأت الآن أتأقلم مع الوضع"، وأضافت: "لا أعيش بمفردي في دبي بل أسكن مع عمّتي وهي التي تهتم بي".



المصدر - نواعم