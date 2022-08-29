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الإثنين، 29-08-2022 10:54 ص

نادين الراسي تهدد وزير الأشغال اللبناني وهذا مطلبها - فيديو

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل اعلام لبنانة أول حديث للفنانة نادين الراسي شقيقة الفنان جورج الراسي الذي توفي بحادث سير من الشارع العام .


وبالتفاصيل ، ظهرت الفنانة في الشارع العام تتحدث بصوت مختفي  عن عمق اسفها عما حدث مع شقيقها ملقية المسؤولية على اهمال دولتها في الطريق وقالت :" الناس كلها بتحب جورج مو بس عيلته .. خسروه بطريقة رخيصة .. خيي عمره 41 عنده طفل صغير عمره 7 سنوات "


واضافت :" مش بس خيي .. تلاميذ مدارس عم تموت من ورا الطرق والاشغال يلي منا مؤهلة  .. معقول بلوك بنص اتستراد..  خيي بكل سرعته هو ما ضرب بجبل هو ضرب ببلوك بنص الطريق  ..  ما عليه ضو .. ضرب الماتور بصدره وطق رقبته وزينة عندها 3 ماتت بنفس الطريقة " 


وعند سوالها عن رغبتها برفع دعوة على المسؤول أجابت :" أي دولة ؟ هو في دولة لارفع عليها قضية؟ "


وفي نهاية حديثها وجهت تهديد لوزير الاشغال اللبناني  مطالبة بصنع تمثال لشقيقها الفنان جورج الراسي موقع الحادث قائلة :" اذا ما رح تصلح الطريق وتحط تمثال لجورج رح يحترق قلبك على ابنك .. اعتبروه تهديد انا ما معي سلاح انا معي الله " .

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وكانت قد نقلت وسائل اعلام لبنانية ردة فعل والدة الفنان جورج الراسي باول ظهور لها بمقطع الفيديو التالي :

 

 


 




 

 


 

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