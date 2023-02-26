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الأحد، 26-02-2023 05:22 م

نادين الراسي توجه رسالة مؤثرة لابنها مارك

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الوكيل الإخباري- وجهت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، رسالة مؤثرة لابنها مارك حدشيتي، معرة عن حبها الكبير وشوقها له، خصوصا ان نادين تتواجد حاليا في سوريا لتصوير مشاهدها في عملها الدرامي الجديد، ما جعلها تبتعد عن ابنها لفترة من الزمن.

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وفي التفاصيل، نشرت نادين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة لابنها مارك، ارفقتها بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: "هذا كلي، ابني مارك".


بدوره، اعاد مارك نشر الصورة على حسابه، مرفقا الصورة بتعليق قال فيه: "اشتقت اليك كما لم أشتاق من قبل"، لتعيد نادين نشر الصورة على حسابها معلقة عليها بالقول: "انتبه ع حالك كرمالي".


هذه العلاقة المميزة بين الام وابنها، نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين، خصوصا ان مارك كان في كل الاوقات الى جانب نادين وتحديدا في الفترة القليلة الماضية حيث مرت بمرحلة صعبة وعصيبة، كانت تحتاج فيها الى سند، وكان مارك السند الابرز. 

 

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