نادين نجيم تنشر صورة لوالدتها التونسية

الوكيل الإخباري - نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة تجمعها بوالدتها التونسية حيث لاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور.

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كما قام حساب معجبي نادين بإعادة نشر الصورة عبر "انستغرام" وتمنوا لوالدة نادين الصحة والعافية والعمر المديد.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كانت نادين قد فجرت مفاجأة بإعلان غيابها عن الموسم الرمضاني 2022 وذلك خلال حفل جوائز الموريكس دور الذي أقيم مؤخراً الأمر الذي جعل الجمهور يبحث عن مصير الموسم الثاني من مسلسل "عشرين عشرين" الذي تتصدى لبطولته برفقة النجم السوري قصي خولي.

المصدر - سيدتي