نادين نسيب نجيم تتصدر الترند بعد تلقيها التهنئة لفوزها بجائزة الموريكس دور

الوكيل الإخباري - تصدرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الترند على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلقيها التهاني من محبيها إثر معرفتهم بخبر فوزها بجائزة موريكس دور عن دورها في مسلسل عشرين عشرين.

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وبدأ محبو نادين بتهنئتها مشيدين بحرفيتها وأدائها كممثلة وبجمالها ومعتبرين أنها تستحق الجائزة بجدارة.

وردت نادين على إطراءات المعجبين وتهنئتهم لها، وتم تداول اسمها بكثرة بين رواد السوشيال ميديا ليس فقط بسبب الجائزة ولكن مع قرب عرض مسلسلها الجديد صالون زهرة الذي حرك حماس الجمهور لمتابعته بعد أن اقترب توقيت عرضه.

المصدر - لبنان 24









