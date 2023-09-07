ظهور لافت للفنانة نانسي عجرم برفقة ابنتيها -صورة

الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور توثق استمتاعها وعائلتها بالعطلة الصيفية في مدينة نيويورك الأميركية.



وظهرت نانسي برفقة ابنتيها ميلا وإيلا على متن قارب في البحر، حيث ارتدين ملابس رياضية مريحة ووضعن نظارات شمسية، وقد لفتت الى انهن تستكشفن المدينة الجميلة.

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هذا وأرفقت نانسي الصورة بتعليق عبرت فيه عن سعادتها بهذه المغامرة برفقة من وصفتهن بـ"اصدقائها المقربين".



الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اثنوا على العلاقة المميزة بين نانسي وابنتيها، اذ اشار البعض الى انهن بدين وكأنهن شقيقتيها، مشيدين بجمالهن ونعومتهن.





