نانسي عجرم توجه رسالة لوالدها بيوم الأب

الوكيل الإخباري- عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حبها لوالدها بمناسبة عيد الاب من خلال صورة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و تعليق مؤثر ارفقته بها.
وكتبت نانسي في تعليقها: "هو حب ما إله حدود... هو صوت بردلّي الروح... هو بركة البيت وسنده... هو بيّ!"
وتفاعل الجمهور مع صورة نانسي ووالدها بكثافة مهنئين اياه بعيد الاب و مشيدين بالعلاقة القوية التي تجمعهم بـ نانسي.
هو حب ما إله حدود...— Nancy Ajram (@NancyAjram) June 21, 2023
هو صوت بردلّي الروح...
هو بركة البيت وسنده...
هو بيّ! 🤍 pic.twitter.com/6vHWl6VfgE
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