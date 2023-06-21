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الأربعاء، 21-06-2023 04:32 م

نانسي عجرم توجه رسالة لوالدها بيوم الأب

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الوكيل الإخباري- عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حبها لوالدها بمناسبة عيد الاب من خلال صورة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و تعليق مؤثر ارفقته بها.

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وكتبت نانسي في تعليقها: "هو حب ما إله حدود... هو صوت بردلّي الروح... هو بركة البيت وسنده... هو بيّ!"


وتفاعل الجمهور مع صورة نانسي ووالدها بكثافة مهنئين اياه بعيد الاب و مشيدين بالعلاقة القوية التي تجمعهم بـ نانسي.

 



 

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