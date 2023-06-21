نانسي عجرم توجه رسالة لوالدها بيوم الأب

الوكيل الإخباري- عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حبها لوالدها بمناسبة عيد الاب من خلال صورة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و تعليق مؤثر ارفقته بها.

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وكتبت نانسي في تعليقها: "هو حب ما إله حدود... هو صوت بردلّي الروح... هو بركة البيت وسنده... هو بيّ!"



وتفاعل الجمهور مع صورة نانسي ووالدها بكثافة مهنئين اياه بعيد الاب و مشيدين بالعلاقة القوية التي تجمعهم بـ نانسي.



هو صوت بردلّي الروح...

هو بركة البيت وسنده...

هو بيّ! 🤍 هو حب ما إله حدود...هو صوت بردلّي الروح...هو بركة البيت وسنده...هو بيّ! 🤍 pic.twitter.com/6vHWl6VfgE June 21, 2023

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