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الأربعاء، 17-11-2021 01:25 م

نجل يونس شلبي يكشف أسراراً جديدة عن والده الراحل

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الوكيل الإخباري - خلال لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج "مساء dmc"، استعاد عمر، نجل الفنان الراحل يونس شلبي، ذكرياته مع والده حيث أكد أن والده كان يمتاز بالطيبة بشكل عام ولا يتعصب إلا في مباريات كرة القدم التي يكون فريق الزمالك طرفاً فيها.

وتحدث عمر عن فيلم "4-2-4"، الذي اشترك والده في بطولته مع مجموعة من النجوم: سمير غانم، أحمد عدوية، وحيد سيف، نجاح الموجي، محمد أبو الحسن، ولبلبة.

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وأضاف: "كواليس الفيلم كانت كلها ارتجال، الفيلم يضم كم نجوم كلهم عندهم ملكة الارتجال، أكيد هيعملوا حاجة غير طبيعية قدام الكاميرا. أنا متخيل إن مكانش في إسكريبت للفيلم."

 

وأوضح عمر يونس شلبي أن والده، الذي مرت ذكرى رحيله قبل أيام، كان ضاحكا دائما، والشيء الوحيد الذي يسبب انفعاله كان مباريات كرة القدم، وكان من مشجعي الزمالك المهووسين بتشجيع الفريق.

 

 

المصدر - لها

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