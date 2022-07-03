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الأحد، 03-07-2022 01:07 م

نجمة عالمية تعود إلى عالم التمثيل بعد ثماني سنوات من الاعتزال

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الوكيل الإخباري-تعود الممثلة الأمريكية كاميرون دياز إلى عالم التمثيل، بعد ثماني سنوات من الاعتزال، لتلعب دور البطولة في فيلم جديد عنوانه Back in Action إلى جانب جيمي فوكس، من إنتاج منصة نتفليكس.

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وأعلن جيمي فوكس الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر مكالمة هاتفية بينه وبين دياز، وبحسب منصة "نتفليكس" ساهم فوكس في تراجع دياز عن قرار الإعتزال.

 


وكانت الممثلة قد ابتعدت عن التمثيل في عام 2014، وكان آخر أفلامها هو آني، لمتابعة فرص أخرى مثل كتابة الكتب وإطلاق علامتها التجارية للنبيذ العضوي Avaline.


وأعلنت دياز رسميا عن اعتزالها التمثيل في عام 2018 وشرحت قرارها في مقابلة مع كيفن هارت وقالت "عندما تفعل شيئا على مستوى عال حقا لفترة طويلة من الوقت، عندما تكون الشخص الذي يقدم أداء جيدا، يجب أن تسلم الفرصة إلى أشخاص آخرين".

 

روسيا اليوم

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