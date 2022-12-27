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الثلاثاء، 27-12-2022 08:53 ص

نجم "الكبير أوي" ينقذ يحيى الفخراني

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الوكيل الإخباري-كشف مصدر خاص أن الفنان إياد نصار قدّم اعتذاره الى الفنان يحيى الفخراني عن عدم المشاركة في الموسم الجديد من مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" والذي ينطلق ليلة رأس السنة.

وقال المصدر لـ " لها "  أن الفنان هشام إسماعيل نجم مسلسل "الكبير أوي" سوف يحل بديلاً لإياد نصار، وأنه بدأ بالفعل في عمل البروفات الخاصة بدوره في المسرحية.

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يُذكر أن هشام إسماعيل اشتُهر بدور "فزاع" في سلسلة "الكبير أوي" والتي عُرض جزؤها السادس في رمضان الماضي، ويتم التحضير للجزء السابع منها لعرضه في موسم رمضان المقبل، وهو من بطولة: أحمد مكي ورحمة أحمد وليلى عز العرب، وعدد كبير من الشباب الذين لمعوا العام الماضي في المسلسل.


مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" من بطولة: يحيى الفخراني، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، وإسماعيل فرغلي. وهي مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة تضمنت أحدث التقنيات، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ومن إنتاج "كايرو شو" بمشاركة "تذكرتي" برئاسة منتصر النبراوي.


وتدور أحداث المسرحية في أجواء "ألف ليلة وليلة" الساحرة المثيرة، ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني فى أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

 

 


 




 

 


 

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