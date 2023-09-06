نقابة السينمائيين تصدر قراراً بتغيير تترات مسلسل حمادة هلال

الوكيل الإخباري- أثار قرار مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، تغيير تترات مسلسل الفنان حمادة هلال "المداح: أسطورة عشق" جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية، خاصة بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على عرضه في رمضان الماضي، وأثيرت تساؤلات حول السبب الذي دفع نقابة السينمائيين لاتخاذ هذا القرار بعد كل هذه المدة.



وكشف مصدر من داخل نقابة السينمائيين لـ "لها" أن السبب الرئيسي لقرار تغيير تترات المسلسل هو تقدم المنتج الفني مجدي نور الدين بشكوى ضد المنتج إسلام المرسي، لعدم وضع اسمه وأسماء فريق عمله على تترات المسلسل، وهو ما دفع النقيب لاتخاذ قرار بتأليف لجنة لمراجعة الشكوى والتحقق منها، وبعد أن أبدت اللجنة رأيها بالشكوى وثبوت حق المنتج مجدي نور الدين، أصدر مجلس النقابة قراره السابق.



وجاء في بيان النقابة: "وحيث أن الثابت من محاضر الجلسات أن الشاكي قام بتصوير 16 يوماً من العمل موضوع الشكوى، ولم تضع الشركة اسمه على تترات المسلسل وذلك لحصوله على أجره بالكامل هو وفريق عمله... ويتعين على الشركة وضع اسم المنتج الفني مجدي نور الدين وفريق عمله بالشكل اللائق على تترات المسلسل تقديراً من الشركة لما قاموا به من أعمال على مدى 16 يوماً من التصوير".



وأضاف البيان: "وبناءً على ذلك، ترى اللجنة إلزام الشركة المشكو في حقها تغيير تترات المسلسل، ووضع اسم المنتج الفني وفريق عمله في لوحة خاصة بالوضع اللائق على تترات البداية والنهاية على النحو المبين بالأسباب".



مسلسل "المداح- أسطورة عشق" يقوم ببطولته: حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، لوسي ويسرا...، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.







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