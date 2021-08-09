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الإثنين، 09-08-2021 01:22 م

نقابة الموسيقيين المصريين توقف مطرب المهرجانات عمر كمال بسبب لفظ مسيء

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الوكيل الإخباري - تم إيقاف الفنان المصري عمر كمال لمدة أسبوع بقرار من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، بعد قوله ألفاظ مسيئة خلال إحيائه حفلة غنائية في منطقة المريوطية.

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وبعد إنتشار فيديو لـ عمر يظهره يستبدل كلمات أغنية بلفظ خارج، تم التحقيق معه وأوضح أن الفيديو قديم منذ عام ونصف العام.


كما حذر المجلس كمال بأقصى عقوبة، قد تكون إيقافة عن الغناء، بحالة التكرار.


يُذكر أن آخر عمل لـ عمر كان "أوعدك" وشاركته فيه الغناء الممثلة المصرية سمية الخشاب، هو من كلمات وألحان أحمد أوسه وتوزيع إسلام ساسو، وكان تخطى الفيديو كليب الخاص بالأغنية الـ12 مشاهدة على "يوتيوب".

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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