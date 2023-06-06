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الثلاثاء، 06-06-2023 04:05 م

نقل الفنان محمد مهران الى المستشفى

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الوكيل الإخباري- لم تكد تمضي ساعات على دخول الفنانة لقاء سويدان المستشفى لإجراء جراحة عاجلة حتى توالت الأنباء عن دخول الفنانَين الشابين محمد مهران وحسام داغر المستشفى أيضاً، حيث تعرض مهران لأزمة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى، وخضع لجراحة عاجلة، فيما أعلن داغر إصابته بوعكة صحية استوجبت دخوله العناية المركزة.

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وأكد مصدر مقرّب من مهران أنه خرج من غرفة العمليات بصحة جيدة، وأنه سيمكث في المستشفى بضعة أيام للتأكد من تعافيه تماماً.


فيما كشف حسام داغر من خلال حسابه في "فيسبوك" أنه يمر بوعكة صحية مطالباً جمهوره بالدعاء لكل مريض بالشفاء قائلاً: "بمر بوعكة صحية صدّقوني الإنسان ضعيف قوي تجاه أي حاجة. تعالوا ندعي لكل مريض بالشفاء وبرفع الابتلاء يهون علينا جميعاً، وشكراً يارب على كل حاجة وكل نعمة وقوّينا يا حبيبي يا سميع الدعاء".


وبعد مضي ساعات، أعلن أحمد داغر شقيق حسام دخول الأخير غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات... وكتب عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "حسام أخويا تعبان جداً وهو في العناية المركزة في مستشفى الشيخ زايد".


يُذكر أن محمد مهران شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "المداح... أسطورة العشق"، والذي حقّق نجاحاً كبيراً، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين بينهم: حمادة هلال، هبة مجدي، رانيا فريد شوقي، خالد سرحان، محمد رياض، حنان سليمان، سلمى أبو ضيف، عفاف رشاد، هلا السعيد، صبحي خليل، لوسي، وغيرهم...، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

 

لها


 




 

 


 

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