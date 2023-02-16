نوال الزغبي تحسم حقيقة زواجها بثلاثة كلمات

الوكيل الإخباري- حسمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خبر زواجها الذي ضجت به مواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد نشرها بالتزامن مع عيد الحب صورة ظهرت فيها مرتدية خاتم، الامر الذي دفع المتابعين الى التساؤل عن حقيقة الموضوع.

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وفي اول تعليق لها، كتبت نوال على صفحتها الخاصة عبر تويتر:"لم ولن اتزوج".



لم ولن أتزوج! — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) February 15, 2023

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