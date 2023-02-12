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الأحد، 12-02-2023 04:44 م

لماذا تصدر فيلم "تيتانيك" شباك التذاكر العالمي مجدداً بعد اعوام من عرضه ؟

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الوكيل الإخباري- شهد شباك التذاكر العالمي إعادة طرح فيلم Titanic بتقنية 4k، وذلك بمناسبة حلول عيد الحب، ومرور 25 عامًا على طرح الفيلم، حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر العالمي. 

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وأعادت شركة باراماونت المنتجة لفيلم Titanic الحائز على جائزة الأوسكار لعام 1998، وذلك للاحتفال بمرور 25 عامًا على طرح الفيلم بشباك التذاكر العالمي.


ووصلت إيرادات فيلم Titanic إلى 2.72 في ليلة افتتاحه فقط، وهذا يدل على أن فيلم جيمس كاميرون ما زال يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور، على الرغم من مرور 25 عامًا على طرحه، ومن المتوقع أن تزيد إيرادات العمل إلى 15 مليون دولار.


ويعد فيلم Titanic ثاني فيلم من إخراج جيمس كاميرون يتصدر شباك التذاكر خلال الفترة الماضية، بينما جاء فيلم Avatar:The Way of Water في المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات قاربت من 1.7 مليون دولار.

 

القاهرة24

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