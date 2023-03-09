نوال الزغبي تحقق ٤٥ مليون خلال شهرين

الوكيل الإخباري - شهران مرّا على إصدار النجمة الذهبية نوال الزغبي أغنيتها الأخيرة (أنا مش بتساب)، في تعاون جديد مع شركة Lifestyle Studioz، وهي أغنية باللهجة المصرية، استطاعت أن تتخطى الـ 13 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ليترافق ذلك مع انتشار واسع للأغنية على تطبيق تيكتوك حيث تخطى وسم الأغنية الـ30 مليوناً، بآلاف الفيديوهات لرواد التطبيق على أنغام الأغنية.





هذا وتشهد الأغنية انتشاراً عربياً واسعاً متصدرة الـTop Charts لأحدث الإصدارات.

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زهرة الخليج

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