نوال الزغبي تستعد لاحياء أول حفل أون لاين قريبا

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة نوال الزغبي عن استعدادها لاحياء أول حفل "اون لاين" لها ، في ظل انتشار فيروس كورونا .

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واشارت الى انه سيكون حفلا ضخما مع احدى الشركات الكبيرة الخاصة بالاغاني الا انها لم تكشف عن موعد الحفل المحدد.

يذكر ان نوال كانت قد أنهت تسجيل أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان قلبي على قلبه، على أن تحدّد موعد لطرحها قريبا.

المصدر : الفن

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