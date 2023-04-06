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الخميس، 06-04-2023 03:29 م

هالة صدقي تعلن طلاقها رسمياً وتكشف عن هذا الأمر

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الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة هالة صدقي عن حصولها على الطلاق من زوجها بشكل رسمي بعد حصولها على حكم المحكمة منذ أربعة أشهر، مؤكدةً أنها غيّرت كل أوراقها الثبوتية بما يتماشى مع حالتها الاجتماعية الجديدة.

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وعبّرت هالة عن سعادتها الكبيرة بالطلاق، مشيرةً إلى أن زواجها كان عقبة في حياتها، بسبب الأزمات والمشاكل الكثيرة التي مرت بها في السنوات الماضية، إذ إنها كانت تسعى للطلاق منذ أكثر من ثماني سنوات، وحدثت خلافات عدة طوال تلك المدة، مما أثّر سلباً في مشوارها الفني.


وتحدثت هالة عن طلاقها خلال تصريحات إعلامية، قائلةً: "الحمد لله الطلاق تم بشكل نهائي، وروحت النهاردة غيّرت كل أوراقي الرسمية". وأضافت: "لما حصلت على طلاقي من أربع شهور، ده إداني طاقة في الشغل، لأن كان في حِمل، ودماغي شغالة في حاجات تانية مش قادرة أركز، ومش ناوية أعيد تجربة الزواج تاني".


وفي سياق آخر، تعيش الفنانة هالة صدقي حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في أكثر من عمل في الموسم الرمضان الحالي، واستطاعت أن تلفت الأنظار إليها بقوة، وتتصدّر "الترند"، بعد مشاركتها مع المخرج خالد يوسف في مسلسل "سرّه الباتع"، وتعاونها مع محمد رمضان في مسلسل "جعفر العمدة".

 

لها

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