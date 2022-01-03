هاني رمزي يوضح حقيقة الخلاف بينه وبين أحمد السقا

الوكيل الإخباري - حلّ الفنانان هاني رمزي ومنى عبد الغني ضيفين على برنامج "هنيدي شو"، الذي يقدّمه الفنان محمد هنيدي عبر قناة "المحور" الفضائية.

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وخلال اللقاء، كشف هاني للمرة الأولى أسرار خلافه مع الفنان أحمد السقا، أثناء عملهما معاً في مسرحية "ألابندا"، والتي ضمت عدداً كبيراً من النجوم، حيث قال: "أحمد السقا شاف مني الويل في مسرحية "ألابندا" وأيضاً مسرحية "كده أوكيه"، هو على طول أكشن وحركة مستمرة... ولما كان بيقع كان بيتعور... وأنا كنت غاوي أزقه". وأضاف: "مرة وقع وتسببت في إصابة له، وقولتله أنا مش هضربك تاني أنا مش حابب يتكسرلك ضلع... خرب الدنيا وقالي أنا عايز أتضرب ولازم تزقني... تاني يوم زقيته خفيف طلع زعلان مني".

لها