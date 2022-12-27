هاني شاكر ينفي اقامة حفل له مع عمر كمال

الوكيل الإخباري-نشر الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" بياناً نفى فيه كل ما يتردد بشأن مشاركته لمؤدي المهرجانات عمر كمال في إحياء حفل بلبنان.



وقال شاكر في بيانه: "توضيحاً لما تم تداوله على السوشيال ميديا وعن لقاءات صحافية أخيراً بشأن حفلاتي في لبنان وسوريا والخارج في رأس السنة وغيرها من الحفلات، أحب أن أوضح أن شركة عكنان وشركة GMH هما الشركات المنظمة لحفلاتي في لبنان ويتحدث عنهم السيد حسين كسيرة، وأي حديث صحافي مع أي شخص آخر يعتبر منتحل صفة، وأنه أيضاً لا يوجد حفل بالمشاركة مع عمر كمال وهذا فقط للتوضيح".

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ويستعد هاني شاكر لإحياء حفلين ضمن حفلات موسم رأس السنة الميلادية، الحفل الأول سيُقام في فندق الأطلال بلازا، في 30 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بمصاحبة الفنانة ماريا إليسا، وتحت قيادة المايسترو بسام بادور، أما الحفل الثاني فسيحييه ليلة رأس السنة في صالة لاسال صيدا الرميلة في لبنان تحت قيادة المايسترو بسام بادور.



لها

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