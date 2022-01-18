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الثلاثاء، 18-01-2022 12:46 م

شاهد - رحمة رياض تحتفل بيوم ميلاد خطيبها

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الوكيل الإخباري - احتفلت النجمة العراقية رحمة رياض بيوم ميلاد خطيبها الفنان ألكسندر علوم، بطريقة بسيطة من خلال نشر مجموعة من الصور الخاصة التي تجمعها به عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، ووجهت إليه رسالة من القلب.

وعبّرب رحمة عن حبّها الكبير لخطيبها، ليس فقط من خلال نظراتها إليه المليئة بالحب والتي بدت بوضوح من خلال الصور، إنما أيضاً برسالة معايدتها له، واصفة إياه بأنه توأم روحها.

وكتبت رحمة في تعليقها على الصور: "عيد ميلاد سعيد توأم روحي، تقاسم الأيام معك يستحق كل كنوز الدنيا. وأنت اجمل جوهرة في حياتي... أنت أفضل شريك حياة وصديق، وسعيدة باستكمال رحلتي معك. أحبّك بلا نهاية".

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واللافت أن الثنائي يحتفلان بأعياد ميلادهما في الشهر نفسه، حيث احتفلت رحمة الأسبوع الماضي بيوم ميلادها الـ35 وسط مجموعة من أصدقائها، وكان من بينهم الإعلامية العراقية سهير القيسي.

لها 

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