هل تقتل ديمة قندلفت على يد باسم ياخور في أحداث مسلسل "العربجي" ؟

الوكيل الإخباري- انتشرت منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول مقتل شخصية "بدور" على يد "عبدو" في مسلسل "العربجي

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وأوضحت حسابات عدة على موقع "فيسبوك" في تسريبات أن "عبدو العربجي" يقتل "بدور" انتقاماً لدورها في فضيحة ابنته واضطراره إلى الركوع على قدم "أبو حمزة النشواتي" وتقبيلها في مسلسل "العربجي".



يُذكر أن الفنان السوري باسم ياخور الذي يجسّد شخصية "عبدو العربجي" سبق أن وصف شخصية "بدور" من أداء مواطنته الفنانة ديمة قندلفت بـ"مصنع الشرور".



وتصدّر "العربجي" المشهد في الموسم الرمضاني الحالي، من خلال قصة حول مفهوم الظلم في سياق قائم على التشويق والجذب من خلال حبكة درامية ممتعة، من دون تأطير ضمن فئة "البيئة الشامية".



و"العربجي" من تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي، وإنتاج شركة "غولدن لاين"، وبطولة: باسم ياخور وديما قندلفت وسلوم حداد، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.