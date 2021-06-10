هل جنى محمد رمضان ثروته عبر أزماته!

الوكيل الإخباري _ باتت مواقع التواصل الاجتماعي، وسيلة هامة في تحقيق الأرباح وخصوصاً بالنسبة للمشاهير، أو حتى العوام الذين يعتلون “التريند”. بهدف الحصول على المشاهدات التي تمكنهم من جني ملايين الدولارات.





ولعل أحد أبرز هذه الشخصيات التي طالما اشتبكت مع فنانين، ورجال أعمال، وشخصيات عامة، هو الفنان محمد رمضان، الذي تتوالى أزماته واحدة تلو الأخرى.

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ليخرج في مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحصد ملايين المشاهدات. وتجني ملايين الدولارات لتساهم تلك الأزمات في بناء ثروات الفنان الشهير.



اليكم متوسط أرباح الفنان محمد رمضان من مواقع التواصل الاجتماعي خلال مقاطع مصورة مثل كليبات “نمبر وان، والملك، وفيروس” وغيرها، وأخرى مقاطع مصورة نشرها أثارت الجدل وحققت ملايين المشاهدات لتساهم في بناء ثروات الفنان.



4.5 مليون جنيه شهرياً من يوتيوب

تصل أرباح محمد رمضان الشهرية من موقع يوتيوب فقط 4 ملايين و500 ألف جنيه بحسب موقع socialblade”” الذي يتتبع إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.



حساب قيمة هذه الأرباح جاء وفقًاً لشروط مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدد متوسط 1500 دولار أرباحاً لمشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي للمصريين.

لكن المشاهدات الخليجية والاوروبية تصل إلى 12 ألف دولار لكل مليون مشاهدة. حيث تم حساب هذه الأرباح باعتبار أن كل المشاهدات مصرية 100%.



17 مليون جنيه في الأزمة الأولى

في عام 2018 اندلعت أزمة كبيرة بين الفنان محمد رمضان وأحد رجال الأعمال، حيث أعد الفنان خلالها من الكليبات والأغاني أبرزها “الملك، بابا، فيروس، أنا السلطان، نمبر وان، أنا مافيا”، للرد على رجل الأعمال لتتجاوز مشاهدات هذه المقاطع 708 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب فقط بأرباح تتجاوز الـ 17 مليون جنيه فقط ، إن تم حساب كل المشاهدين من جمهورية مصر العربية فقط، ودون حساب المشاهدات ذاتها عبر فيس بوك، وانستغرام، وتيك توك.



أكثر من مليوني جنيه في أزمة الطيار

وبانسبة للأزمة الثانية والكبيرة في حياة الفنان محمد رمضان، كانت مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، حيث نشر مقطعاً مصوراً له عبر حسابه على انستغرام وصل عدد مشاهديه لمليون ونصف المليون مشاهدة أي حصل الفنان على متوسط أرباح من هذا المقطع 40 ألف جنيه عبر حسابه على إنستغرام.



هذا فضلاً عن مقاطع مصورة نشرها للرد على الإعلامي عمرو أديب أثناء أزمته معه والتي وصل عدد مشاهداتها عبر فيسبوك وإنستغرام 7 ملايين مشاهدة بمتوسط أرباح 170 ألف جنيه مصري.

ومن خلال نشره مقاطع مصورة يلقى بها الدولارات في الماء، والتي وصل عدد مشاهداتها لـ 12 مليون مشاهدة ليصل متوسط أرباحها 288 ألف جنيه.



التحفظ على أمواله

نشر الفنان عبر حسابه على فيس بوك مقطعاً مصوراً يكشف فيه تفاصيل التحفظ على أمواله داخل أحد البنوك الخاصة، حيث وصل عدد مشاهدات المقطع المصور على فيس بوك 10 ملايين مشاهدة بمتوسط أرباح 240 ألف جنيه مصري.



مليون و500 ألف مكسب شهري

أعلن الفنان عبر صفحته على انستغرام في نهاية 2020 أن مشاهداته على موقع يوتيوب وصلت لـ2 مليار جنيه، حيث من المتوقع أن تصل الأرباح السنوية لمحمد رمضان، من قناته على اليوتيوب، إلى حوالي 3.3 مليون دولار، ما يعادل 53 مليوناً و174 ألفاً و550 جنيهاً مصرياً، بحسب موقع socialblade”” الذي يتتبع إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشار الموقع إلى أن محمد رمضان يحصل شهريا من قناته على اليوتيوب ما يصل إلى 275 ألف دولار. أي ما يزيد على 4 ملايين و430 ألف جنيه.



المصدر : الامارات نيوز