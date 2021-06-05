فيديو - محمد رمضان يوجه رسالة جديدة لمنتقديه

الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو، يراه الكثيرون ردا وتحديا للأشخاص الذين يسخرون منه بعد التحفظ على أمواله في البنك التجاري الدولي.

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ويتضمن الفيديو الذي نشره رمضان عبر حسابه على "إنستغرام" لقطات ومشاهد من أعماله، يظهر فيه تعديه بالضرب والصفع على الوجه لمن يقف أمامه، في إسقاط واضح على مهاجميه.



واختار رمضان أغنية "ثابت في مكاني"، لهذا التحدي، وهي الأغنية التي سيطرحها خلال أيام.



وكان الفنان رمضان قد أثار جدلا واسعا في الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن تحفظ البنك التجاري الدولي على أمواله، وهو ما نفاه البنك.



فيما كشفت مصادر مصرفية لوسائل إعلام مصرية، أن القرار ما هو إلا حجز متعلق بالحكم القضائي الصادر لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، التي قضت به محكمة مستأنف الاقتصادية، في 7 أبريل/ نيسان الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا له عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

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