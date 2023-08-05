هل حاولت انهاء حياتها؟ .. المكتب الاعلامي لشيرين عبدالوهاب يصدر بيان

الوكيل الإخباري- اصدر المكتب الاعلامي للفنانة شيرين عبدالوهاب بياناً أكد بأن الفنانة بخير وباجازة صيفية برفقة عائلتها .



وقال البيان :" تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية "



وتداولت خلال الساعات الماضية أنباء حول إقدام النجمة شيرين عبد الوهاب على الانتحار من خلال تناولها بعض الأقراص، وهو الخبر الذى نفته شيرين، مؤكدة أنها تعاقدت على إحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.



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