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الأحد، 10-12-2023 02:38 م

هند صبري عضو لجنة تحكيم في الموسم الثاني من برنامج 'Shark Tank مصر'

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الوكيل الإخباري -  أعلنت الفنانة التونسية هند صبري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" اختيارها للمشاركة في لجنة التحكيم ببرنامج Shark Tank مصر بموسمه الثاني، لاكتشاف المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال.

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وقالت هند صبري: "استنوني في سيزون تو، مبسوطة وحاسة إني جوا التلفزيون معاهم".

 

يُذكر أن الموسم الثاني من "شارك تانك - Shark Tank"، يضم مفاجآت كثيرة منها انضمام "شاركس" جدد، وهو مصطلح يُطلق على رجال أعمال جدد.

 

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