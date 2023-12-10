هند صبري عضو لجنة تحكيم في الموسم الثاني من برنامج 'Shark Tank مصر'

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة التونسية هند صبري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" اختيارها للمشاركة في لجنة التحكيم ببرنامج Shark Tank مصر بموسمه الثاني، لاكتشاف المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال.

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وقالت هند صبري: "استنوني في سيزون تو، مبسوطة وحاسة إني جوا التلفزيون معاهم".

يُذكر أن الموسم الثاني من "شارك تانك - Shark Tank"، يضم مفاجآت كثيرة منها انضمام "شاركس" جدد، وهو مصطلح يُطلق على رجال أعمال جدد.





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