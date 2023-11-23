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فتح معبر رفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة الجمعة

الخميس، 23-11-2023 11:08 ص

احتجاجا على تجويع غزة.. هند صبري تترك منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة التونسية هند صبري استقالتها من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة؛ كسفيرة نوايا حسنة، احتجاجا على استخدام "سلاح التجويع" ضد سكان قطاع غزة.

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وقالت صبري، في بيان باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابها بمنصة "إكس" مساء يوم الأربعاء: "بعد 13 عاما من العمل الإنساني عبر العالم.. استقيل من برنامج الغذاء العالمي".

 

وتابعت: "أكتب ذلك بقلب مثقل وحزن عميق؛ حيث قررت التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".

 

 

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