هيدي كرم تعترف: "نادمة على طلاقي"

الوكيل الإخباري- كشفت الممثلة المصرية هيدي كرم عن جوانب جديدة من حياتها الشخصية، بالإضافة إلى اعتذارها عن أدوار مهمة.



وقالت هيدي كرم، في تصريحات تلفزيونية، إنها اعتذرت عن تقديم دور "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان 2023 لأسباب شخصية.



وأضافت أنها ندمت على رفض الدور، معقبة: "كنت أتمنى أن أكون جزءا من هذا النجاح، ولكنني أنظر للأمور من وجهة نظر مختلفة، وأنا مؤمنة بأن الدور من نصيب جوري بكر".



وتطرقت هيدي كرم إلى حياتها الشخصية وتجربة الطلاق، قائلة: "ندمت على الطلاق، وكنت أتمنى أن تستمر حياتي، وابني يتربى بين أب وأم وأسرة طبيعية، وكنت أتمنى أمورًا كثيرة".

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فنيًا، تنتظر هيدي كرم عرض أجدد أعمالها السينمائية بعنوان "آل شلبي"، وتتعاون فيه مع لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر، ويدور حول 4 شقيقات، تواجههن ظروف عائلية.



العين الاخبارية





