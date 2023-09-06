بعد أيام من طلاقهما .. حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته

الوكيل الإخباري-
أثار أحمد سعد الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ان نشر فيديو من حفله في بورتو سعيد، وظهر فيه تفاعل طليقته علياء بسيوني مع أغانيه.اضافة اعلان
وتوقع الجمهور، أن أحمد سعد وعلياء بسيوني أنهوا الخلافات، وعادوا لحياتهم الزوجية مرة جديدة، إلا أن مصدر مقرب من علياء، أكد لموقع " ET بالعربي
" ، أن الحفل كان قبل الطلاق، ولم يحدث صلح بعد، وأن أحمد سعد يحاول الصلح حتى الآن.
وكانت علياء بسيوني، أعلنت انفصالها عن أحمد سعد، حيث كتبت عبر موقع " انستقرام": "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي".