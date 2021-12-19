وائل كفوري يفقد ذاكرته بعد الحادث الذي تعرض له.. وهذه التفاصيل

الوكيل الإخباري - كشف الفنان اللبناني وائل كفوري عن أنه فقد ذاكرته أثناء حفله في مهرجان "ميدل بيست" في الرياض بعدما طلب منه أحد المشاركين في الحفل أن يغنّي أغنية "جنّ الهوا" فرد وائل كفوري عليه القول:"بدك إتذكرها بعد الحادث ما عم بتذكر شي".

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يذكر أن وائل كفوري يحقق نجاحاً كبيراً في حفلاته في الرياض خصوصا حين قدم أغنية "البنت القوية" للبنت السعودية وأشاد بالجمهور السعودي على المسرح.

كما يحاول وائل التغلب على أوجاع ظهره والصمود من أجل الظهور أمام جمهوره والغناء لهم وإنشاء الحفلات.رغم جميع الظروف.



المصدر - الفن